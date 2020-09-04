'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel kansere yenik düştü!

Fatih Akın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Duvara Karşı", "Temmuz’da" ve "Aşka Ruhunu Kat" filmlerindeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşında hayata veda etti.Uzun yıllar alkolle mücadele eden Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968'de Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan, daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in, sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.1992'de Berlin Tiyatrosunda 'Caligula' rolüyle ilk rolünü alan oyuncu, 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği "Temmuz’da" filmiyle sinema dünyasında tanınmaya başladı, "Duvara Karşı" ile ününü perçinledi.