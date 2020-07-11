Duygu Özaslan’dan “Aslında o fotoğraftaki gibi değilim” videosu...

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Özaslan'ın havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ile gerçek vücudu arasında belirgin bir fark olan Duygu Özaslan'ın selülitleri de dikkatlerden kaçmadı.Duygu Özaslan paylaştığı videoyla adeta “Aslında o fotoğraftaki gibi değilim” dedi.İşte o görüntü: