Duygu Sarışın ile Çağatay Ulusoy ayrıldı mı?

Sevgilisinden Çağatay Ulusoy'a sürpriz parti!

Pastırmacı Çağatay! Sosyal medyayı salladı!

100 kiloya ulaşan Çağatay Ulusoy'un imdadına sevgilisi yetişti!

"İçerde" dizisinde birlikte rol alan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. O günden günümüze kadar ikiliyle ilgili pek çok ayrılık haberi basında yer aldı.Zekeriyaköy'de bulunan evlerinde birlikte karantinaya giren çiftten Duygu Sarışın geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti ve her şeyin yolunda gittiğini söylemişti. Fakat Elit Magazine bugün ünlü çiftin ayrıldıklarını iddia etti. Konuşulanlara göre karantina günlerini aynı evde geçiren Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ilişkilerini yürütemedi.