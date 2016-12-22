Ebru Akel Sancak'ın dileği

İşadamı Özer Sancak’ın sunucu eşi Ebru Akel ve oğlu Eren Sancak’a geçtiğimiz gün Akmerkez’de rastladık.

Sosyete - 22 Aralık 2016 16:30
Ebru Akel Sancak'ın dileği
Ebru Hanım oğlu Eren ile birlikte alt katındaki oyuncak ve çocuk giyim mağazalarından alışveriş yaparken objektifimize yansıdı. Eren annesini muhabirlerin sorduğu soruları cevaplamadan kolundan çekip oyuncak mağazasına götürmeye çalışırken oldukça kuvvetlendiği de dikkatlerden kaçmadı. Ebru Hanım son haftalarda yaşanan terör saldırılarından dolayı ailece keyifsiz olduklarını ve bir an önce bu kötü günlerin sona ermesini dilediğini söyledi. Anne oğul alışverişlerini bitirdikten sonra İtalyan restoranında birlikte yemek yediler.
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Bağlantılar: Ebru Akel Sancak

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