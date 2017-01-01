Ebru Gündeş, İstinye'de özel bir okula giden 5 yaşındaki kızına derslerinde yardım etmesi için İngilizce öğretmeni tuttu. Yabancı dilini ilerletmek amacıyla kendisini de derslere katılmaya başladı.
Ebru Gündeş öğrenci oldu!
Ebru Gündeş, Şubat 2010'da Reza Zarrab ile evlenmiş, Ekim 2011'de kızı Alara'yı doğurmuştu.Müzik - 01 Ocak 2017 14:04
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