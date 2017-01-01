Ebru Gündeş öğrenci oldu!

Ebru Gündeş, Şubat 2010'da Reza Zarrab ile evlenmiş, Ekim 2011'de kızı Alara'yı doğurmuştu.

Müzik - 01 Ocak 2017 14:04
Ebru Gündeş öğrenci oldu!
Ebru Gündeş, İstinye'de özel bir okula giden 5 yaşındaki kızına derslerinde yardım etmesi için İngilizce öğretmeni tuttu. Yabancı dilini ilerletmek amacıyla kendisini de derslere katılmaya başladı.

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