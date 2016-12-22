Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’a boşanma davası açacağını söyleyen Ebru Gündeş kararından vazgeçti. Çiftin kısa süre önce barıştığı ortaya çıktı.

Magazin - 23 Aralık 2016 07:00
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı. Zarrab geçtiğimiz mart ayında ABD’de tutuklanmış, eylül ayında da yazılı bir açıklamayla Gündeş’in kendisinden boşanmak istediğini ve avukatının dava açmak için vekaletname gönderdiğini duyurmuştu. Geçen süreçte iki taraf da boşanma davası açmadı. Reza Zarrab’la tutuklanmasının ardından 3 ay boyunca hiç görüşmeyen Ebru Gündeş, bir süre sonra eşiyle iletişim kurdu. Telefon yoluyla görüşen çift arasındaki buzlar kısa sürede eridi. Ve ünlü şarkıcı, boşanma kararından vazgeçti. Eşinin Kanlıca’daki yalısından Beykoz’daki bir eve geçme planları yapan Gündeş, taşınmaktan da vazgeçti.

Ebru Gündeş'ten ekonomik önlem paketi!

Ebru Gündeş'ten ekonomik önlem paketi!



Ebru Gündeş ve Ufuk Ceylan hakkında çıkan aşk iddiaları, geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Bu barışma haberi, söz konusu iddianın da asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

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Ebru Gündeş bomba iddiaların ardından ilk kez...

Ebru Gündeş bomba iddiaların ardından ilk kez...



Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti



Kaynak:hurriyet.com.tr
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