Ebru Gündeş'in kaşları için ödediği fiyat dudak uçuklattı!

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşları için servet ödediği ortaya çıktı.

31.07.2020 14:23 Magazin

Ebru Gündeş'in kaşları için ödediği fiyat dudak uçuklattı! Ünlü isimlerin güzellikleri için ödedikleri paralar herkesi şaşırtıyor.

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da kaş tasarımını yapan kaş tasarımcısını ayda 3 kez yalısına getirten Ebru Gündeş, özel kaş bakımı için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.

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Yeni sezonda 'O Ses Türkiye' jürisinde yer alacak olan Ebru Gündeş, ekranda nasıl görüneceği konusunda oldukça hassas davranıyor. Seda Sayan'ın yerine jüriye dahil olacak olan Gündeş'in programa döneceği için oldukça heyecanlı olduğu konuşuluyor.

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