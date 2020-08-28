Ebru Şahin: "Her şey para değil!"

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin yaz aylarında Milli basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla gündemden düşmemişti. Güzel oyuncu son dönemde ise reddettiği reklam teklifiyle gündeme gelmişti. Ebru Şahin'in 500 bin TL'lik teklifi az buluğu söylenmiş ve firmanın bunun üzerine Zeynep Bastık'la anlaştığı iddia edilmişti.Ebru Şahin menajeri aracılığıyla çıkan haberlere açıklık getirdi. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:"Tanımadığımız ve marka değerimizden kendilerine pay çıkarmaya çalışan kişilere lütfen itibar etmeyin. Ebru Şahin, söz konusu reklam için firma ile tanışmamış, aynı masada oturmamış ve bu konuyla ilgili herhangi bir süreç yaşanmamıştır. İşlerin kapsamı, zamanlaması ve markanın oyuncumuza katacağı değer kadar oyuncumuzun markaya katacağı değeri göz önünde bulundurarak projeleri değerlendirmekle birlikte para da hiçbir zaman tek seçim kriterimiz olmamıştır. Yanlışlığın düzeltilmesi adına bilgilendirmedir. Sevgiler."