Ebru Şahin'in Cedi Osman'la aşk pozları...

'Hercai' dizisinde canlandırdığı "Reyyan" karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin bir süre sonra NBA'de bizi gururlandıran basketbolcu Cedi Osman'la aşk yaşamaya başlamıştı. Bodrum'da görüntülenen ikili önce aşklarını inkar etse de daha sonra objektiflerin karşısına geçerek el ele poz vermişti.Ebru Şahin önceki gün sevgilisiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncunun pozları büyük beğeni topladı.İşte o kareler...