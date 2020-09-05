Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen ve iki yıl boyunca kanserle mücadele eden oğlu Pars, 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Pars'ın acısıyla sarsılan Ebru Şallı, "Diğer oğlum Beren için hayata tutunmaya çalışıyorum" demişti.
HAKARETLERİ AFFETMEDİ
Eşi Uğur Akkuş'la çıktığı Bodrum tatilinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada linç edilen acılı anne, kendisi hakkında sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli paylaşım yapanları savcılığa ihbar etti.
GONCA SAĞLAM'I SUÇLADI
Takvim'den Dilek Yaman'ın haberine göre; Şallı, yapılan yorumların eşi Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam tarafından organize edilerek yazıldığını ileri sürdü. Ebru Şallı, oğlunu kaybetmesine rağmen Sağlam'ın nefretli eylemlerine devam ettiğini de iddia etti. (Kaynak: takvim.com.tr)
Ebru Şallı hakaretleri affetmedi! Savcılığa koştu!
Geçen nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümüyle sarsılan Ebru Şallı, hayatına devam etmeye çalıştığı için sosyal medyada hakaret yağmuruna tutulmuştu. Yapılan hakaretleri affetmeyen ve savcılığa koşarak şikayette bulunan Şallı, 'Bunların arkasında Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Sağlam var' iddiasında bulundu.
05.09.2020 14:40 Magazin