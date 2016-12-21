Ebru Şallı ile Demet Şener konuştu

Eski dostlar Ebru Şallı ve Demet Şener, önceki gün bir defileyi birlikte izledi.

Magazin - 22 Aralık 2016 07:00
Ebru Şallı ile Demet Şener konuştu
İkili defile öncesi gazetecilerle ayaküstü kısa bir röportaj yaptı. Demet Kutluay, ihanetine uğradığı eşi İbrahim Kutluay ile boşanmaktan vazgeçtiğine dair çıkan haberler için, "Ben kararımı verdim, o kararı hiçbir şey değiştiremeyecek" dedi. Boşanmakta kararlı olduğunu belirten Kutluay, "Kimse elinde kanıt olmadan mahkemeye gitmez!" şeklinde konuştu.


Ebru Şallı ise, son dönemde adının anıldığı Cem Yılmaz ve Arda Turan hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Ebru Şallı’ya adının aşk dedikodularına karıştığı Arda Turan ve Cem Yılmaz’la ilgili sorular yöneltildi. Sosyal medya hesaplarının hack'lenmesiyle Arda Turan ile özel yazışmaları ortaya çıkan Şallı, konu hakkında "Arda benim arkadaşım. Biz çok iyi dostuz" ifadelerini kullandı. Eski model, Cem Yılmaz'la ilgili yöneltilen sorulara ise yanıt vermekten kaçındı.


Şallı, "Arda Turan’la ilgili konuda net cevap verdiniz ama Cem Yılmaz’la aşk yaşadığınız iddiasını net bir şekilde yalanlamıyorsunuz" diyen muhabirlere gülümsemekle yetindi.

İşte o kareler;
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