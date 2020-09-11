Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar!

Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Şallı, zor günler geçirmiş ve eşi Uğur Akkuş ile ailesinin desteğiyle kötü günleri atlatmıştı.Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Eşi ile çekilmiş aşk dolu kareleri paylaşan Şallı ,"İyi ki varsın… Yol arkadaşım" notunu yazdı.