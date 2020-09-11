Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Pars’ı kaybeden Şallı, zor günler geçirmiş ve eşi Uğur Akkuş ile ailesinin desteğiyle kötü günleri atlatmıştı.
Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Eşi ile çekilmiş aşk dolu kareleri paylaşan Şallı ,"İyi ki varsın… Yol arkadaşım" notunu yazdı.
İşte o kareler:
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'tan aşk dolu pozlar!
İş insanı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum tatilinden karelerini yayınlayan eski manken Ebru Şallı, paylaşımlarına "İyi ki varsın yol arkadaşım" notunu düştü. Şallı'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü
11.09.2020 20:30 Sosyete