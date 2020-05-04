Ebru Şallı’dan duygusal paylaşım...

Harun Tan'ın paylaşımına Ebru Şallı’dan yorum!

Harun Tan’dan, vefat eden oğlu Pars’a duygusal mesaj

Acı gerçek ortaya çıktı! Ebru Şallı, Pars'ı yaşatmak için...

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği lenfoma ile savaşını 16 Nisan'da kaybetmişti. Ebru Şallı bugün Instagram hesabından yavrusunu hastaneye getiren anne kedinin fotoğraflarını paylaştı ve üzerine şöyle yazdı:"Anne kedi bir ömür de yaşardı hastanede."Şallı'nın bu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.