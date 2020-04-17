Ebru Yaşar canlı yayında istek saati yaptı

Son şarkısı “Kalmam” 4 haftada yaklaşık 15 milyon kez dinlenerek büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, canlı yayında istek saati yaptı.

17.04.2020 20:26 Kültür-Sanat

Ebru Yaşar canlı yayında istek saati yaptı Ebru Yaşar müzisyen arkadaşları Tarık İster ve Melda Gürbey ile birlikte İnstagram canlı yayınında hayranlarından gelen istekleri seslendirdi. Ebru Yaşar ayrıca dinlenme rekoruna koşan son şarkısı ‘Kalmam’ın Aküstik versiyonunu Bilal Sonses ile hazırladıkları müjdesini de yayında verdi.

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