Ebru Yaşar konserine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konseri 10 saatte yaklaşık 100 bin kişi izledi. Son dönemde ‘Kalmam’ ve ‘Ateşten Gömlek’ şarkıları ile dinlenme rekorları kıran Ebru Yaşar’ın geçmişten günümüze tüm hit şarkılarını seslendirdiği konser, yorum beğeni yağmuruna tutuldu."Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından sizlerle bizlerin buluşmasına vesile olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri dinleyen herkese sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Umarım sizler için kıymetli orkestra arkadaşlarımla beraber hazırladığımız şarkılarımıza, sizler de eşlik edersiniz. Hep beraber kıymetli anlar yaşarız, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum, sizleri seviyorum. Pandemi sürecinde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladık. Dünyaya bir kere daha sağlık ve sıhhat diliyorum." dedi.