Ece Erken oğlunu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile tanıştırdı

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Hanım'la evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ve yuvasını yıkmakla suçlanan Ece Erken, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor.Geçtiğimiz günlerde denizin içinde aşk dolu anlar yaşayan sunucu, önceki gün de sevgilisinin lüks teknesindeydi. Şafak Bey'e pozlar veren Erken'in yanında oğlu Eymen'i de götürdüğü ortaya çıktı.Sunucu, 5 yaşındaki oğluyla sevgilisinin teknesinde pozlar verdi. Erken'in oğlu Eymen'i kısa sürede sevgilisiyle bir araya getirmesi ise "Erken tanışma" dedirtti.Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da tanıştı.(Kaynak: takvim.com.tr)