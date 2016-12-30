Ece Erken oğluyla alışverişte

Sunucu Ece Erken ve oğlu Eymen geçtiğimiz gün Akmerkez’deydi.

Alışveriş - 30 Aralık 2016 16:03
Ece Erken oğluyla alışverişte
Oğlu ile alışverişe çıkan Ece Hanım, Eymen’e çocuk katından birçok alışveriş yaptı. Hayattaki en değerli varlığım dediği Eymen’i kucağında indirmeyen Ece Hanım, yılbaşı geccesini Alişan’ın sahne alacağı Kıbrıs’ta geçireceğini söyledi.


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Bağlantılar: Ece Erken

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