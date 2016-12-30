Oğlu ile alışverişe çıkan Ece Hanım, Eymen’e çocuk katından birçok alışveriş yaptı. Hayattaki en değerli varlığım dediği Eymen’i kucağında indirmeyen Ece Hanım, yılbaşı geccesini Alişan’ın sahne alacağı Kıbrıs’ta geçireceğini söyledi.
Ece Erken oğluyla alışverişte
Sunucu Ece Erken ve oğlu Eymen geçtiğimiz gün Akmerkez’deydi.Alışveriş - 30 Aralık 2016 16:03
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