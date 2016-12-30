Ece Erken oğluyla alışverişte

Alışveriş - 30 Aralık 2016 16:03

Oğlu ile alışverişe çıkan Ece Hanım, Eymen’e çocuk katından birçok alışveriş yaptı. Hayattaki en değerli varlığım dediği Eymen’i kucağında indirmeyen Ece Hanım, yılbaşı geccesini Alişan’ın sahne alacağı Kıbrıs’ta geçireceğini söyledi.