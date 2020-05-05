Ece Erken'in eski aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na mahkemeden ret!

Ece Erken, bir süre önce Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamıştı. Evli ve iki çocuk babası biriyle ilişkisi nedeniyle tepki çeken Erken, sunuculuk yaptığı magazin programdan istifa etmişti.Geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirdiğini açıklayan 41 yaşındaki sunucu, twitter hesabından, “Yuva yıkmadım. Yanlışımdan döndüm, ayrıldım. Sizler gibi hırsızlık yapmadım. Aynaya bakıp, kendinizden utanın” şeklinde gönderme yapmıştı.Sabah gazetesinin haberine göre; Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Erken ile hakkında internet ortamında çıkan haberlerle 'özel hayatın gizliliği'ni ihlal edildiğini belirterek, bu haberlerin kaldırılması için İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe verdi.Dilekçeyi değerlendiren Sulh Ceza Hakimi, internet yayınına ilişkin erişimin ancak kişilik haklarına müdahale edildiği hallerde engellenebileceğine, söz konusu haberlerin magazinel olduğuna ve böyle bir saldırının yapılmadığına dikkat çekerek talebi reddetti.Mahkeme, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kaldırılmasını istediği haberlerdeki içeriğin "düşünce, kanaat, eleştiri veya yorum" olarak düşünülmesi gerektiği, bu nedenle de kaldırılmasını gerektirecek bir durumun olmadığına vurgu yaptı. (KAYNAK: aksam.com.tr)