Ece Seçkin siber zorbalığa isyan etti!

Larissa Gacamer'in isyanı! Hazal Kaya'dan destek gecikmedi

Ece Seçkin: Karantinada kafam büyüdü!

Ece Seçkin'in tatil modu...

Larissa Gacemer’in yaşadığı son olay üzerine düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Ece Seçkin, Siber Zorba Olma Farkına Var hashtagi ile konuya dikkat çekti."Size ne! Elinde bir klavye ile herkesi her şeyle yargılama, her hakareti etme, sözlü saldırıyla siber zorbalık yapma hakkınnı kendinde görenlere bu sözüm, size ne! Bugün Larissa'nın yapmak zorunda kaldığı açıklama beni üzdü. Sosyal medya neden bu kadar korkunç bir hal aldı bilmiyorum. Bir çifti üzmeye veya böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bazı ayarsız sosyal medya kullanıcılarının o a kafasına estiği için yazıp geçtiği yorumların söz konusu insanı aslında ne kadar incittiğinin gerçeğiyle bir daha yüzleştim. Ben de dahil bu baskıya dayanıyor gibi görünüp içten yaralanan insanların ne yaşadığını bilemezsiniz.''