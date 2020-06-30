Ece Seçkin'den nişanlısına memleket sürprizi!

Son dönemde imzasını attığı başarılı anlaşmalar ile adından sıkça söz ettiren sanatçı Ece Seçkin, geçtiğimiz gün nişanlısı Çağrı Terlemez'e doğum gününde unutamayacağı bir sürpriz yaptı.''İyi ki doğdun, seni seviyorum.'' notuyla sosyal medyada Çağrı Terlemez ile romantik fotoğraflarını paylaşan ve nişanlısının memleketi olan Sinop'a giden Ece Seçkin, Sinop Akgöl'de çekilen fotoğrafları ile de hayranlarını meraklandırdı.