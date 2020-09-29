Ece Üner'le Deniz Çakır'ın 'Kim Kardashian' kavgası!

Show TV Ana haber bülteni sunucusu Ece Üner dün akşam yayınlanan bültende Türkiye'nin Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı desteklememesi gerektiğini söyleyen Kim Kardashian'a tepki göstermiş ve “Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu, dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?” ifadelerini kullanmıştı.Ece Üner'in bu sözlerine Deniz Çakır tepki gösterdi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.Deniz Çakır'ın bu tepkisine Ece Üner şu sözlerle karşılık verdi:"Pes’miş! Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim! Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak! Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz? Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!"