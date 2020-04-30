Eda Ece gözyaşlarını tutamadı!

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Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece koronavirüs salgını sonrası setlerin durdurulmasının ardından ev karantinasına girmişti. Evden dışarı adımını atmayan oyuncu bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Instagram ve Twitter'da aktif olan Ece, önceki gün gözyaşlarını tutamadığını dile getirdiği bir video paylaştı.Ece, paylaşımına “Bunu izleyip ağladım. Sahuru beklemeden yediğim muzla yatıyorum. Hayvanları gördüğünüzde kötü durumdalarsa kurtarın. Kurtarmadan yanından geçip gitmeyin. Açsa doyurun, bağlıysa çözün. Hayatları sokakta zaten çok zor. Ve evinizdeki hayvanlarınızı terk etmeyin” notunu düştü.