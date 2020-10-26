Eda Ece'den corona açıklaması: "Evdeyim, dinleniyorum!"

Eda Ece hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi.

26.10.2020 16:29 Magazin

Eda Ece'den corona açıklaması: "Evdeyim, dinleniyorum!" 'Yasak Elma' dizisinde canlandırdığı Yıldız Argun karakteriyle adından söz ettiren Eda Ece'nin önceki gün yaptığı açıklama olay olmuştu. Elinde peçetelerle bir video çeken oyuncu, "hastayım ama covid değilim. Sette çalışıyorum" demişti.

Eda Ece bugün kendisini merak edenler için yeni bir açıklamada bulundu. Oyuncu Instagram'dan şöyle yazdı:

"Öncelikle geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim, covid değilim, hastalandım, sette değil evdeyim dinleniyorum. Ayrıca, sosyal medyada kullandığım tek hesabım bu Instagram hesabı, Twitter da kullanmamaya karar verdim. Facebook, Twitter başka ne varsa benim adımla, hepsi adıma açılmış sayfalar, hiçbiri ben değilim. Herkese sağlıklı, başarılı, iyi niyetli, sevgi dolu bir hafta dileriiim♥️"

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