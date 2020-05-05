Eda Ece'ye sevgilisinden ilginç yorum!

'Yasak Elma' ne zaman sete çıkacak?

Eda Ece gözyaşlarını tutamadı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!

Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece bakın neyi özlemiş?

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece önceki gün Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yayın esnasında geçtiğimiz haftalarda yaptığı sosyal medya detoksunu hatırlatılan Ece, "7 gün hiç sosyal medyaya girmedim. Daha iyiydi daha çok kitap ve yemek ile ilgilendim güzel geçti. Sonra geri döndüğümde 'Niye geri döndüm?' dedim. Belki yeniden detoks yaparım" şeklinde konuştu.Tam o esnada sevgilisi Buğrahan Tuncer'in yaptığı yorum şaşırttı: "Detoks yap detoks, sosyal medyayı bırak artık."