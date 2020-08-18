Eda Taşpınar’dan aşk itirafı!

Bu yaz dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle yurt dışına çıkamayan Eda Taşpınar, rotasını Çeşme Alaçatı'ya çevirdi. Bir süredir tatilde olan ünlü isim, önceki gün bir AVM çıkışı objektiflere yansıdı.Eda Taşpınar, Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veren Çağrı Atakan’la aşk yaşadığını itiraf etti.İlişkisinin güzel gittiğini söyleyen Eda Taşpınar, “1.5 ay kadar oldu, her şey yolunda” dedi.