Edis'in olay olan fotoğrafının sırrı ortaya çıktı!

Edis’in dün paylaşıp sonra hemen kaldırdığı bir fotoğraf karesi olay olmuştu. Edis ile Aybüke Albere’nin İtalya’da bir dergiye poz verdikleri öğrenildi. Kein isimli derginin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir video ile durum açıklığa kavuştu.

20.05.2020 12:50 Magazin

Edis'in olay olan fotoğrafının sırrı ortaya çıktı! Ünlü popçu Edis, dün bir fotoğrafı sayfasından “yazdır artık” notuyla paylaşmıştı. Fakat Edis'in o pozu kısa süre sonra silmesi şaşırttı. Olay olan karedeki kadın ise merak konusu olmuştu. Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.

Edis'in fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı!

Edis'in fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı!



Edis'in İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin ‘Karantina altında güneşin yansımaları’ projesi için Aybüke Albere’yle birlikte kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Dergi henüz yayınlamadığı için Edis'ten paylaşımı silmesi istenildiği ve popçunun bu fotoğrafı bu nedenle kaldırdığı da gelen bilgiler arasında.

Dergi bugün aynı çekimin bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak Edis ve Aybüke Albere ile birlikte bir çekim gerçekleştirdikleri duyurdu.

İşte çok konuşulan o kare:
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