Edis'in olay olan fotoğrafının sırrı ortaya çıktı!

Edis'in fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı!

Ünlü popçu Edis, dün bir fotoğrafı sayfasından “yazdır artık” notuyla paylaşmıştı. Fakat Edis'in o pozu kısa süre sonra silmesi şaşırttı. Olay olan karedeki kadın ise merak konusu olmuştu. Fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.Edis'in İtalyan Kein Magazine ve Vanity Fair İtalia dergilerinin ‘Karantina altında güneşin yansımaları’ projesi için Aybüke Albere’yle birlikte kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Dergi henüz yayınlamadığı için Edis'ten paylaşımı silmesi istenildiği ve popçunun bu fotoğrafı bu nedenle kaldırdığı da gelen bilgiler arasında.Dergi bugün aynı çekimin bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak Edis ve Aybüke Albere ile birlikte bir çekim gerçekleştirdikleri duyurdu.İşte çok konuşulan o kare: