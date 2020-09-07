Ege Çubukçu & alishot "Kamikaze" yayında!

Yeni çalışmanın sözü, müziği Ege Çubukçu’ya ait. Aranjesini de Çubukçu'nun yaptığı “Kamikaze”nin düzenlemesinde Brok Beatz ve Hakan Mavruk gibi isimlerin katkısı bulunuyor. Hakan Mavruk parçanın mixini de yaparken, mastering ise J Cole, Ari Lennox gibi isimlerle iş birliği yapan Luis Lu Moreno imzası taşıyor.Avrupa Müzik için hazırladığı trilogy'nin 3. halkasında (Ege Bumbaye & Sahte Peygamberler) toplumsal ve sektörel eleştirilerine sözünü sakınmadan devam eden Ege Çubukçu, bu sefer Golden Era olarak bilinen oldschool hip-hop janrına selam duruyor.Çubukçu, kültürel ters/yüz tekniğini bu çalışmada sadece soundu ile değil aynı zamanda işbirliği yaptığı yeni nesil rap sanatçısı ALISHOT ile destekliyor.ALISHOT, müzik kariyerinin başında parlarken bir yandan Ankara Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Türkçe ve İngilizce lirikleri başarıyla kombine eden sanatçı, "Durmaksızın" isimli parçasıyla Ege Çubukçu’nun dikkatini çekti. İkili, bu çalışmanın ardından pandemi sebebiyle uzaktan kurdukları iletişimle “Kamikaze” isimli şarkıya imza attı.