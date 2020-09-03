Ekranların fenomen dizisi Çukur'a özlem bitiyor!

Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Arık Böke Erdenet'in Çukur'a geldiği anlar dikkat çekerken, Yamaç Koçovalı ile aksiyon dolu dövüş sahneleri gerilimi arttırıyor. İkili arasında yaşanacak mücadele şimdiden heyecan uyandırırken, Cengiz Erdenet'in dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Cumali'nin "Babamı sen mi öldürdün?" sorusu üzerine Yamaç'ı vurduğu anlar herkesi şoke ediyor.‘Çukur’un merakla beklenen yeni sezonu Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!İşte Çukur'un 4. sezon 1. Bölüm 4. tanıtımı: