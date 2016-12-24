Star TV'deki 'Kiralık Aşk'ın 'Defne'si Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. Dedikoduya göre; Elçin Sangu bebek bekliyormuş. Sevgilisinden iki aylık hamileymiş. Zor bir hamilelik geçiren Elçin Sangu sık sık kontrole gidiyormuş. Elçin Sangu'nun karnı fazla büyümeden Yunus Bey ile nikah masasına oturacağı söyleniyor.
KAYNAK: Posta
Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!
Posta Gazetesi'nde Elçin Sangu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete güzel oyuncunun 2 aylık hamile olduğunu iddia etti. İşte o haberin detayları...Dedikodu - 24 Aralık 2016 11:11
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