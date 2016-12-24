Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!

Posta Gazetesi'nde Elçin Sangu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete güzel oyuncunun 2 aylık hamile olduğunu iddia etti. İşte o haberin detayları...

Dedikodu - 24 Aralık 2016 11:11
Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!
Star TV'deki 'Kiralık Aşk'ın 'Defne'si Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. Dedikoduya göre; Elçin Sangu bebek bekliyormuş. Sevgilisinden iki aylık hamileymiş. Zor bir hamilelik geçiren Elçin Sangu sık sık kontrole gidiyormuş. Elçin Sangu'nun karnı fazla büyümeden Yunus Bey ile nikah masasına oturacağı söyleniyor.

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KAYNAK: Posta
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