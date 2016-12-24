Elçin Sangu 2 aylık hamile iddiası!

Dedikodu - 24 Aralık 2016 11:11

Star TV'deki 'Kiralık Aşk'ın 'Defne'si Elçin Sangu 5 yıldır Yunus Özdiken ile aşk yaşıyor. Dedikoduya göre; Elçin Sangu bebek bekliyormuş. Sevgilisinden iki aylık hamileymiş. Zor bir hamilelik geçiren Elçin Sangu sık sık kontrole gidiyormuş. Elçin Sangu'nun karnı fazla büyümeden Yunus Bey ile nikah masasına oturacağı söyleniyor.KAYNAK: Posta