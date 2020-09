Elçin Sangu, 'Kız Sözü' verdi!

Elçin Sangu 'Kız Sözü' ile ilgili verdiği röportajda şunları söyledi:"Biz kadınlar eğer inanırsak, kendi gücümüzün farkına varırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben istiyorum ki 'Kız Sözü' kadınların her an zihninde olsun. Her başarıda daha iyisini başarmaya sözü olsun, bir takım engeller onu durduğunda yeniden devam edebileceğine inandığı sözü olsun, kendisini ve arkadaşlarını motive ettiği bir söz olsun.Bugüne dek her şeyden önce, kendime iyi bir insan olmak için 'kız sözü' verdim. Öyle biri de olduğumu düşünüyorum, bunun için anneme teşekkür ediyorum."Konservatuara girmek istiyordum ve bunun için söz vermiştim kendime. Başardım! Ardından oyunculukla ilgili yapmak istediklerimi gerçekleştirdim. Şimdi ise hukuk okumak istiyorum. Her yaştan tüm kadınların kendilerine inanmalarını ve istediklerinde pek çok şeyi başarabileceklerini bilerek yaşamalarını istiyorum. Biz kadınlar kendimize inanırsak ve üstelik birbirimize destek olursak gerçekten başaramayacağımız bir şey yok! Bundan sonra da kadını destekleyen projelerin içinde biraz daha fazla yer almak istiyorum.18 yaşındaki Elçin'e şimdi şunu derim: Korkmadan devam et, hayat her zaman senin yanında olacak"