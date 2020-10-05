Elçin Sangu ve Ozan Dolunay'ı şaşkına çeviren olay!

Ekranda yaprak dökümü sürüyor. Elçin Sangu, Yasemin Allen ve Ozan Dolunay'ı buluşturan 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi sezona oldukça iddialı başlamıştı. Özellikle Elçin Sangu'nun hayranları tarafından merakla beklenen dizi istenilen reytinglere ulaşamadı. 'İyi Günde Kötü Günde' için final kararı alındı. Tv100'ün haberine göre; Star TV'de yayınlanan 03 Medya imzalı dizi 6. bölümde ekrana veda edecek.