Çarpışma dizisinin ardından yeni sezonda İyi Günde Kötü Günde isimli diziyle ekrana dönmek için gün sayan Elçin Sangu sete çıktı. Güzel oyuncunun set karanavanında çekilen eğlenceli görüntüleri sosyal medyada düştü. Elçin Sangu'nun gündüz kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı'yı taklit etmesi izleyenleri güldürdü.
İşte Elçin Sangu'nun Müge Anlı taklidi:
Elçin Sangu’dan Müge Anlı taklidi...
İyi Günde Kötü Günde isimli dizi için sete çıkan Elçin Sangu'nun Müge Anlı taklidi izleyenlerin yüzünü güldürdü.
24.08.2020 16:12 Magazin