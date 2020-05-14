Elif Aydın'dan Survivor Sercan açıklaması!

Bugün çıkan haberlerde Sercan Yıldırım'la aşk yaşayan Elif Aydın'ın Survivor'da Sercan-Nisa yakınlaşmasının yaşanmasının ardından gıyabında ünlü futbolcuyu terk ettiği ve eşyalarını toparlayarak Bursa'ya annesinin evine gönderdiği iddia edilmişti.Elif Aydın sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlandı ve Sercan'la Survivor'a gitmeden önce ayrıldıklarını açıkladı.İşte o açıklama: