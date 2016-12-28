Emrah rekor ücreti reddetti!

‘Aşk ve Mavi’ dizisinin yıldızı Emrah Erdoğan, yılbaşında sahneye çıkması için teklif edilen 750 bin lirayı geri çevirdi.

Magazin - 28 Aralık 2016 09:38
Emrah rekor ücreti reddetti!
Yeni yıla sayılı günler kala ünlü şarkıcıların nerede ve ne kadar ücrete sahneye çıkacağı netlik kazanmaya kazandı. Ünlü şarkıcılar, yılbaşı geccesi İstanbul'un yanı sıra ağırlıklı olarak Kıbrıs, Azerbaycan ve Bulgaristan gibi ülkelerde konser verecek.

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Kapadokya'da çekilen atv dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan'ın ise o gecce sahneye çıkması için kendisine gelen rekor ücret teklifini reddettiği öğrenildi. Asya'dan Arap ülkelerine, Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden hayranı olan Emrah Erdoğan; 11 yılı bulan sahne orucuna bu yıl da devam ediyor.

Yeni yılda rekor Hadise'nin!

Yeni yılda rekor Hadise'nin!



Türkiye'deki kuruluşların yanı sıra birçok ülkeden de yılbaşı geccesinde sahneye çıkması için teklifler alan Erdoğan; Özbekistan'daki bir otelden gelen 750 bin liralık teklifi geri çevirdi. Dizi çekimleri için ailesiyle Kapadokya'ya yerleşen ünlü şarkıcı-oyuncu, yılbaşı geccesini de ailesiyle beraber orada geçirecek. Öte yandan o gecce performans sergileyecek isimlerden Tarkan'ın 600 bin, Sibel Can'ın 400 bin, Hadise'nin 375 bin, Demet Akalın'ın 250 bin, Hande Yener'in ise 200 bin lira ücret alacağı öğrenildi.

Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı



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