Emrah’tan Corona Virüs Şarkısı “Salgın”
Emrah, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp, tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle sürpriz bir projeye imza attı. Emrah, karantina sürecini geçirdiği Bodrum'daki evinin stüdyosunda, söz ve müziği kendisine ait olan 'Salgın' isimli şarkıyı çıkardı.
20.05.2020 20:05 Kültür-Sanat
Seyhan Müzik ve Future Production etiketiyle piyasaya çıkan şarkının klip yönetmenliğini Kubilay Kasap yaparken, düzenlemesini ise Cüneyt Yalmaz üstlendi. 16 Mayıs itibari ile tüm dijital platformlarda ve YouTube'da çalmaya başlanan şarkının klibinde, sağlık çalışanlarının corona virüs salgını sonrası gösterdiği özverili mücadeleye de yer verildi.