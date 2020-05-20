Emrah’tan Corona Virüs Şarkısı “Salgın”

Seyhan Müzik ve Future Production etiketiyle piyasaya çıkan şarkının klip yönetmenliğini Kubilay Kasap yaparken, düzenlemesini ise Cüneyt Yalmaz üstlendi. 16 Mayıs itibari ile tüm dijital platformlarda ve YouTube'da çalmaya başlanan şarkının klibinde, sağlık çalışanlarının corona virüs salgını sonrası gösterdiği özverili mücadeleye de yer verildi.