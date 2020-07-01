Emre Aydın: “Yemişim Trendini”

Emre Aydın Twitter hesabından: “davul-bas-gitar rock albümü yapmaya karar verdim.yemişim trendini.” yazarak son günlerin popüler soundlarını kullanmayacağını, herkesin rağbet ettiği Trap müziğe geçiş yapmayacağını ve Emre Aydın çizgisini bozmayacağı mesajını verdi.