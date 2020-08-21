Emre Belözoğlu'nun garajında servet yatıyor

Emre Belözoğlu, Etiler'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup sohbet etti. Çıkışta Fenerbahçe maskesi ile objektiflere poz veren 39 yaşındaki eski futbolcunun 3 milyon TL değerindeki Audi RS6 marka aracı dikkat çekti.Otomobil tutkunu olduğu bilinen Belözoğlu’nun garajında; 3 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cipi, 4 milyon TL değerinde Bmw M8 marka spor aracı ve 1 milyon TL değerinde Bmw X5 marka bir cipi daha bulunuyor.(Kaynak: milliyet.com.tr)