Emre Karayel 'Sıradaki Gelsin' diyor!

Eğlence de burada, gerilim de, kahkaha da, şaka da… Dünyanın en çok güldüğü bilgi yarışması ‘Next One’ ‘Sıradaki Gelsin’ adıyla ve Emre Karayel’in sunumuyla 1 Ocak’ta FOX’ta...

Magazin - 29 Aralık 2016 20:56
Emre Karayel 'Sıradaki Gelsin' diyor!
Dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin ‘Sıradaki Gelsin’ adıyla Türkiye’ye uyarladığı eğlenceli bilgi yarışmasının sunucusu Emre Karayel oldu.

DÜNYA ONU İZLİYOR

Formatı Endemol Shine İtalya’ya ait olan, Kanada, İtalya, Brezilya, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Vietnam, Şili gibi ülkelerde çok sevilen ‘Sıradaki Gelsin’ yayınlandığı ülkelerin reytinglerinde de zirvede yer alıyor.

HEYECANLI, EĞLENCELİ

‘Sunucusunun yerinde olmayı asla istemeyeceğiniz’ yarışmanın sunucusu Emre Karayel, “Birlikte heyecanlanacak, birlikte eğleneceğiz. Yarışmacının ödül kazanmasını hiç kimse bu programın sunucusundan daha çok isteyemez” diyor.

SÜRPRİZLERLE DOLU

Kahkaha ve adrenalinin kol kola olacağı, her an bir sürprizin yaşanacağı, yarışmacısının ‘sırada’ beklediği ‘Sıradaki Gelsin’ baş döndürücü temposu ve eşi benzeri olmayan kurallarıyla, bilinen tüm bilgi yarışması konseptlerini hafızalardan silecek. ‘Sıradaki Gelsin’ 1 Ocak’ta Fox’ta.

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Bağlantılar: Emre Karayel

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