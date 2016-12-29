Emre Karayel 'Sıradaki Gelsin' diyor!

DÜNYA ONU İZLİYOR
Formatı Endemol Shine İtalya’ya ait olan, Kanada, İtalya, Brezilya, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Vietnam, Şili gibi ülkelerde çok sevilen ‘Sıradaki Gelsin’ yayınlandığı ülkelerin reytinglerinde de zirvede yer alıyor.
HEYECANLI, EĞLENCELİ
‘Sunucusunun yerinde olmayı asla istemeyeceğiniz’ yarışmanın sunucusu Emre Karayel, “Birlikte heyecanlanacak, birlikte eğleneceğiz. Yarışmacının ödül kazanmasını hiç kimse bu programın sunucusundan daha çok isteyemez” diyor.
SÜRPRİZLERLE DOLU
Kahkaha ve adrenalinin kol kola olacağı, her an bir sürprizin yaşanacağı, yarışmacısının ‘sırada’ beklediği ‘Sıradaki Gelsin’ baş döndürücü temposu ve eşi benzeri olmayan kurallarıyla, bilinen tüm bilgi yarışması konseptlerini hafızalardan silecek. ‘Sıradaki Gelsin’ 1 Ocak’ta Fox’ta.