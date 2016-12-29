Emre Karayel 'Sıradaki Gelsin' diyor!

Magazin - 29 Aralık 2016 20:56

Dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin ‘Sıradaki Gelsin’ adıyla Türkiye’ye uyarladığı eğlenceli bilgi yarışmasının sunucusu Emre Karayel oldu.DÜNYA ONU İZLİYORFormatı Endemol Shine İtalya’ya ait olan, Kanada, İtalya, Brezilya, İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Vietnam, Şili gibi ülkelerde çok sevilen ‘Sıradaki Gelsin’ yayınlandığı ülkelerin reytinglerinde de zirvede yer alıyor.HEYECANLI, EĞLENCELİ‘Sunucusunun yerinde olmayı asla istemeyeceğiniz’ yarışmanın sunucusu Emre Karayel, “Birlikte heyecanlanacak, birlikte eğleneceğiz. Yarışmacının ödül kazanmasını hiç kimse bu programın sunucusundan daha çok isteyemez” diyor.SÜRPRİZLERLE DOLUKahkaha ve adrenalinin kol kola olacağı, her an bir sürprizin yaşanacağı, yarışmacısının ‘sırada’ beklediği ‘Sıradaki Gelsin’ baş döndürücü temposu ve eşi benzeri olmayan kurallarıyla, bilinen tüm bilgi yarışması konseptlerini hafızalardan silecek. ‘Sıradaki Gelsin’ 1 Ocak’ta Fox’ta.