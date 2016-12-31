En iyi yılbaşı filmleri

Yılbaşını evde geçireceklere harika film önerilerimiz var. İşte yılbaşı geccesi izlenebilecek en keyifli filmler...

Sinema - 31 Aralık 2016 15:58
En iyi yılbaşı filmleri
Evde Tek Başına / Home Alone


Kutup Ekspresi / The Polar Express


34. Caddedeki Mucize / Miracle on 34th Street


Aşk Her Yerde / Love Actually


Gremlinler / Gremlins


Tesadüf / Serendipity


Disney'in Yeni Yıl Şarkısı / A Christmas Carol


Aile Babası / The Family Man


Çılgın Ofis Partisi / Office Christmas Party

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