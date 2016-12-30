Enerji Bakanlığı'dan elektrik kesintileri için açıklama

İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri için son dakika bilgisi geldi. Enerji Bakanlığı "Elektrik kesintilerinin elektrik yetersizliğinden dolayı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerini iptal etti.

Yaşam - 30 Aralık 2016 18:40

Enerji Bakanlığı'nın kesintilerin giderilmesi için yoğun çaba harcandığını söylemesinin ardından BEDAŞ'tan 30, 31 Aralık ve 1 Ocak'taki planlı elektrik kesintilerin iptal edildiği bilgisi geldi.



BEDAŞ'ın daha önce yaptığı açıklamada Çatalca, Sarıyer, Güngören, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer ve Beylikdüzü'ndeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi olacağı kaydedilmişti.



Enerji Bakanlığı'nın açıklaması şöyle



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından Marmara Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:" Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kara yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik, çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Yedi hattın tamamında Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."



Kaynak:milliyet.com.tr

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