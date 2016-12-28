Engin Akyürek hayranları bunu da yaptı!

Ekranın sevilen yüzlerinden Engin Akyürek, uzun bir aradan sonra 'Ölene Kadar' dizisiyle atv'de izleyiciyle buluşuyor.

Dizi - 28 Aralık 2016 09:10
Engin Akyürek hayranları bunu da yaptı!
Ünlü oyuncu dizide; müebbet hapse mahkum edilişinin 11'inci yılında mahkumiyetinden kurtulan ve geçmişinin peşine düşen 'Dağhan' karakterini canlandırıyor. Dizide Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan Akyürek, dahil edildiği kirli oyunu bozmak için büyük bir mücadele verecek. Dizinin yayınlanan ilk teaser'ı ses getirirken, Akyürek'in Ortadoğu ve Latin Amerika'daki hayranları da yapıma şimdiden büyük ilgi gösteriyor. Engin Akyürek'in dünyanın dört bir yanına yayılmış fanları sosyal medyadan örgütlenerek dizi ve Engin Akyürek ile ilgili sosyal çalışmalar yapılıyor. 'Ölene Kadar' ve Engin Akyürek adını sosyal mecralarda en çok kullanılan kelimeler arasına sokmak için kampanyalar düzenleniyor. Bir önceki dizisi ile 'Seul Drama Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Engin Akyürek, Emmy Ödülleri'nde de finale kalmıştı. Engin Akyürek'in 'Ölene Kadar'da göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu. Ocak'ta başlayacak dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'in yanı sıra Gülcan Aslan ve Sarp Levendoğlu da rol alıyor.

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İşte "Ölene Kadar"ın tanıtımları;

1. tanıtım;


2. tanıtım;


3. tanıtım;
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