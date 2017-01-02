Engin Altan Düzyatan Kar motoruyla şov yaptı

Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve minik oğluyla kayınpederinin Uludağ'daki otelinde yılbaşı tatili yaptı.

Magazin - 03 Ocak 2017 08:00
Engin Altan Düzyatan Kar motoruyla şov yaptı
"Diriliş Ertuğrul" dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere verilen arayı ailesiyle birlikte Uludağ'da tatil yaparak geçirdi. Yakışıklı oyuncu, eşi ve 1 yaşındaki oğlu Emir Aras'la birlikte eşinin babası Ender Alkoçlar ve annesi Gülşah Alkoçlar'ın sahibi olduğu otelde konakladı.

Engin Altan Düzyatan zam aldı mı?

Engin Altan Düzyatan zam aldı mı?




Alkoçlar çifti torunlarıyla ilgilenirken, Neslişah-Engin Altan Düzyatan da karın tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, kar motoruna binerken görüntülendi.

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