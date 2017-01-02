Engin Altan Düzyatan Kar motoruyla şov yaptı
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve minik oğluyla kayınpederinin Uludağ'daki otelinde yılbaşı tatili yaptı.
Magazin - 03 Ocak 2017 08:00
"Diriliş Ertuğrul" dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yılbaşı tatili nedeniyle çekimlere verilen arayı ailesiyle birlikte Uludağ'da tatil yaparak geçirdi. Yakışıklı oyuncu, eşi ve 1 yaşındaki oğlu Emir Aras'la birlikte eşinin babası Ender Alkoçlar ve annesi Gülşah Alkoçlar'ın sahibi olduğu otelde konakladı.
Engin Altan Düzyatan zam aldı mı?
Alkoçlar çifti torunlarıyla ilgilenirken, Neslişah-Engin Altan Düzyatan da karın tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, kar motoruna binerken görüntülendi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.