Engin Altan Düzyatan net konuştu: Kuruluş Osman'a dahil olacak mı?

'Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan Engin Altan Düzyatan dizinin finalinin ardından 'Kurşun' adlı yeni bir dizide boy göstermiş ve fakat bu dizi reytinglere kurban gitmişti. 'Kurşun'un ekrana vedasının ardından hayranları Engin Altan Düzyatan'a 'Kuruluş Osman'da rol alması için baskı kurmaya başladı.Engin Altan Düzyatan'ın 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı yönünde pek iddia ortaya atılsa da başarılı oyuncu bu konuda hep sessiz kaldı. Sessizliğini bozan Engin Altan Düzyatan, konuyla ilgili şöyle konuştu: "Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzden şimdi öyle bir tasarrufum yok."