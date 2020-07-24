Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı!

Engin Altan Düzyatan'dan tarihi hazırlık!

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İki gün sonra 41 yaşına basacak olan Engin Altan Düzyatan sevenlerinden anlamlı bir istekte bulundu. Ünlü oyuncu, kendisine hediye gönderecek hayranlarından Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmalarını istedi. Instagram hesabından bir duyuru yapan Düzyatan şu satırları kaleme aldı:"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.⁣ Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum.Hepinize sevgilerimle..."