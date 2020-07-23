Engin Altan Düzyatan'dan tarihi hazırlık!

En son ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde rol alan oyuncu Engin Altan Düzyatan, yine dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin final yapmasıyla sakallarını kesen Düzyatan, rolü için tekrardan sakal uzatacak.Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizi için hazırlıklara başlayan oyuncu, rolü için tarihin tozlu sayfalarını araştırmaya koyuldu. Rolünü hakkıyla oynayabilmek için o döneme ait kitap ve belgeselleri izlemeye başlayan oyuncu, ilerleyen zamanlarda tarihçilerle de bir araya gelip çalışacak. Denize tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncunun yakın çevresine çok heyecanlandığını söylediği öğrenildi.‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin yapımcısı ES Film ile yeniden anlaşan Engin Altan Düzyatan, heyecanlı olduğunu söyledi. (Kaynak: aksam.com.tr)