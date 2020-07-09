Enis Arıkan: "İşlerimiz rafa kalktı!"

Enis Arıkan'dan güldüren taklit!

Enis Arıkan: “Yürüyüşe çıktım, bacaklarım tutmuyor”

Enis Arıkan'ın koronavirüs önlemi: "Allah'ım sen bizi koru"

Enis Arıkan önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Çeşme'ye giden oyuncu, kısa bir süre için İstanbul'a döndüğünü söyledi.İşlerinin durduğunu belirten Enis Arıkan şöyle konuştu:“İnşallah bir an evvel tam anlamıyla normal hayatımıza döneriz. Her şeyden önce kesinlikle sağlık. Sonrasında zaten bir şekilde hayatımızı idame ettiririz. Şu anda hali hazırda var olan işlerimiz bu süreç dolayısıyla rafa kalkmak durumunda kaldı. Bende dinlenerek ve okuyarak, ailemle birlikte bu süreci geçiriyorum.”