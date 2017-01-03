Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye destek

Dünya Magazin - 03 Ocak 2017 11:50

2017 yılının ilk saatlerinde, İstanbul'un en ünlü gecce kulüplerinden biri olan Reina'da gerçekleşen kan donduran hain terör saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye'den bir çok ünlü ismin yanı sıra, dünya yıldızlarından da tepkiler devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye destek veren isimler arasına Enrique Iglesias'ta eklendi. Ünlü İspanyol şarkıcı, şahsi Instagram hesabı üzerinden Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.Paylaşımının altına işte şu yorumları yazdı..."Malesef 2017 yılına mutlu haberlerle başlayamadık. Kalbim, Türkiye'de saldırıdan etkilenen herkes için acıyor. Lütfen onlara sevginizi ve duanızı gönderin."