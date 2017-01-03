2017 yılının ilk saatlerinde, İstanbul'un en ünlü gecce kulüplerinden biri olan Reina'da gerçekleşen kan donduran hain terör saldırısı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye'den bir çok ünlü ismin yanı sıra, dünya yıldızlarından da tepkiler devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye destek veren isimler arasına Enrique Iglesias'ta eklendi. Ünlü İspanyol şarkıcı, şahsi Instagram hesabı üzerinden Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.
Paylaşımının altına işte şu yorumları yazdı...
"Malesef 2017 yılına mutlu haberlerle başlayamadık. Kalbim, Türkiye'de saldırıdan etkilenen herkes için acıyor. Lütfen onlara sevginizi ve duanızı gönderin."
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye destek
Ünlü İspanyol şarkıcı Türkiye'de yaşanan hain terör saldırısı için neler dedi? İşte detaylar...Dünya Magazin - 03 Ocak 2017 11:50
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: enrique iglesias, reina, terör, istanbul
DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ
- Lindsay Lohan, İstanbul için dua istedi!
- Sıla Şahin ve Samuel Radlinger ikinci balayında
- Kim Kardashian'ın popo makyajı
- Eva Longoria'dan bikini şov
- Kafa karıştıran buluşma!
- Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı
- Kardashian'ların yeni yıl partisi
- Kirlenmiş kraliçe Adriana Lima
- George Michael hayatını kaybetti
- Kylie Jenner yeni yıla büyük bir değişimle girecek