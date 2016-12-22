Erdal Özyağcılar'ın alışverişi

Alışveriş - 22 Aralık 2016 16:35

“Gülümse Yeter” adlı dizide başrol oynayan Erdal Bey dizi çekimlerinin gayet güzel eğlenceli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ayakkabı mağazalarını gezerek alışveriş yapan Erdal Bey, tiyatroda sahne almaya devam ettiğini söyledi. “Hoş geldin Boyacı” adlı bir tiyatro oyunu ile sahne alan usta oyuncu son günlerde yaşanan terör saldırılarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca bu tür saldırıların halkın korkarak evlerine kapanmalarını hedeflediğini belirten Özyağcılar, bizim tam aksine sokakta hayatın içinde her zaman olduğumuz gibi yaşantılarımıza devam etmemiz gerektiğini ve onlara korktuğumuzu belli etmememiz gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz haftaki saldırının hemen ardından Moda’da sahne aldığı tiyatro oyununun salonu tam dolu olduğunu ifade eden usta oyuncu, “Oyun sonunda izleyenlerin alkışından sonra ben kendilerini eğilerek korkmadan geldikleri için alkışladım” dedi.