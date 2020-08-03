Erdem Kınay’ dan Bayram Sürprizi!

Müzik sektöründe önemli işlere imza atan başarılı DJ , müzik yapımcısı ,besteci ve prodüktör Erdem Kınay, geçtiğimiz günlerde sinyallerini verdiği “Proje3’’ abümünden ‘’Aşk Cezalı’’ isimli şarkısını dinleyici ile buluşturdu.Erdem Kınay, Instagram hesabından; 10 yeni şarkı bulunan Proje3 albümümden ,naçizane bir bayram hediyesi olarak,t ek şarkı yayınlamak istedim. Erdem Kınay ‘’Aşk Cezalı ‘’ tüm dijital platformlar da diyerek sürpriz yaptı.Sözü Deniz Erten ‘e ,bestesi ve düzenlemesi Erdem Kınay ‘ a ait olan ,Erdem Kınay Proje 3 albümünün ilk şarkısı ‘’Aşk Cezalı ‘’pop müziğine yeni başarılar ve heyecanlar getirmeye hazır.