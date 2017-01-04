Erkekleri bunlardan soğuyor!

Erkeklerin sekse bağlılığı bir anda son bulabilir. Çünkü erkeklerin de soğuduğu bazı şeyler vardır.

Gecce Kadın - 04 Ocak 2017 15:47

İşte erkekleri kendinizden bir anda soğutmanıza sebep olacak şeyler... Gelin birlikte keşfedelim.



Erkekler uzun tırnaklı kadınları sevmezler ve soğumaları için çok net bir sebeptir.



Özellikle yaz aylarında aşırı ağır parfümler ve aşırı sıkılmış parfümler erkeği kendinizden itmenize sebep olabilir.



Depresif olmayın! Sürekli sıkılgan tavrınızdan bir an önce uzaklaşın. Çünkü erkekler bundan gerçekten hoşlanmazlar.



Saf kızı oynamayın. Erkekler kadınların her halini yakından analiz eder. Ve saf kız numaralarını gerçekten saf değilseniz inandıramazsınız.

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